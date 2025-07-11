Украина и МАГАТЭ усиливают сотрудничество: подписан важный Меморандум
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси на Конференции по восстановлению Украины. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке восстановления Украины, в частности гарантий безопасности на Хмельницкой АЭС и поддержки уранодобычи.
На полях Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме, Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Зеленский поблагодарил МАГАТЭ и лично Гросси за поддержку и готовность помогать. Президент подчеркнул, что защита инфраструктуры атомной энергетики является критически важной для устойчивости и безопасности Украины.
В присутствии Владимира Зеленского министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали Меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины
В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС.
Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов в Украине, что важно для укрепления энергетической безопасности нашей страны
Напомним
В июне Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшие атаки против украинской энергетики, в частности существует угроза инфраструктуре атомной генерации. Соответствующие данные разведок партнеров переданы МАГАТЭ.
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