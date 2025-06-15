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Зеленський: Росія планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Президент України заявив про плани Росії щодо подальших атак на енергетичну інфраструктуру, особливо на атомну генерацію. Дані розвідок партнерів передані МАГАТЕ та США.

Зеленський: Росія планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує подальші атаки проти української енергетики, зокрема існує загроза інфраструктурі атомної генерації. Про це інформує УНН з посиланням на Telegam-канал Зеленського.

Деталі

Президент повідомив, що провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту інфраструктури від російських ударів. За його словами, "немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно".

Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США

- йдеться у дописі Глави держави.

Володимир Зеленський також заслухав доповіді голови СБУ та начальника Генштабу.

Обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО

- написав Президент України.

"Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", - додав Глава держави.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано понад 64 тисячі пошкоджень енергетичної інфраструктури. У березні відбулося понад 1400 нових атак на енергосистему.

Незважаючи на сезонні навантаження, енергосистема України працює стабільно - Міненерго13.06.25, 11:08 • 2518 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Міжнародне агентство з атомної енергії
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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