Зеленский: Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации
Киев • УНН
Президент Украины заявил о планах России по дальнейшим атакам на энергетическую инфраструктуру, особенно на атомную генерацию. Данные разведок партнеров переданы МАГАТЭ и США.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшие атаки против украинской энергетики, в частности, существует угроза инфраструктуре атомной генерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegam-канал Зеленского.
Детали
Президент сообщил, что провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и чиновниками по защите инфраструктуры от российских ударов. По его словам, "нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно".
Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть в разведках партнеров. Конкретно относительно российской угрозы инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США
Владимир Зеленский также заслушал доклады главы СБУ и начальника Генштаба.
Обсудили имеющееся развитие ударных средств России и, соответственно, определили задачи для развития украинской ПВО
"Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны иметь ощутимое влияние на ситуацию", - добавил Глава государства.
Напомним
С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано более 64 тысяч повреждений энергетической инфраструктуры. В марте произошло более 1400 новых атак на энергосистему.
Несмотря на сезонные нагрузки, энергосистема Украины работает стабильно – Минэнерго13.06.25, 11:08 • 2516 просмотров