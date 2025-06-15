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Зеленский: Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Президент Украины заявил о планах России по дальнейшим атакам на энергетическую инфраструктуру, особенно на атомную генерацию. Данные разведок партнеров переданы МАГАТЭ и США.

Зеленский: Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшие атаки против украинской энергетики, в частности, существует угроза инфраструктуре атомной генерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegam-канал Зеленского.

Детали

Президент сообщил, что провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и чиновниками по защите инфраструктуры от российских ударов. По его словам, "нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно".

Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть в разведках партнеров. Конкретно относительно российской угрозы инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США

- говорится в заметке Главы государства.

Владимир Зеленский также заслушал доклады главы СБУ и начальника Генштаба.

Обсудили имеющееся развитие ударных средств России и, соответственно, определили задачи для развития украинской ПВО

- написал Президент Украины.

"Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны иметь ощутимое влияние на ситуацию", - добавил Глава государства.

Напомним

С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано более 64 тысяч повреждений энергетической инфраструктуры. В марте произошло более 1400 новых атак на энергосистему.

Несмотря на сезонные нагрузки, энергосистема Украины работает стабильно – Минэнерго13.06.25, 11:08 • 2516 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Международное агентство по атомной энергии
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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