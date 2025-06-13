Несмотря на сезонные нагрузки, энергосистема Украины работает стабильно – Минэнерго

В Украине, несмотря на летнее повышение температуры и рост нагрузки на сеть, ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Все необходимые балансовые расчеты были сделаны с учетом опыта прошлого года, заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко, пишет УНН.

Детали

"На сегодня у нас энергосистема сбалансирована полностью, никаких отключений энергии не осуществляется, кроме тех населенных пунктов, которые расположены в зоне боевых действий, где под обстрелами находятся подстанции и линии электропередачи", — отметил он.

Первый заместитель министра также добавил, что в этом году ситуация значительно лучше, чем в прошлом. В энергосистеме появились дополнительные мощности, увеличился объем доступной генерации, а также предусмотрены механизмы покрытия дефицита в пиковые часы за счет импорта электроэнергии.

Мы не исключаем возможных рисков, в частности из-за боевых действий, но если брать текущую ситуацию, то мы не видим таких рисков - система работает стабильно - подчеркнул Юрий Шейко.

Также Шейко обратил внимание, что одним из важных факторов надежной работы энергосистемы является бережное и рациональное использование электроэнергии самими потребителями. Сознательный подход также поможет снизить нагрузку на систему и сохранить стабильность энергоснабжения.

Дополнение

Украина пройдет лето и осень без проблем и вовремя подготовится к зиме, если не будет массированных обстрелов энергообъектов. Упрощение процедур стимулирует развитие генерации.

Российские войска атаковали важный энергетический объект в Херсонской области. Энергетики делают все возможное для возобновления электроснабжения, но сроки работ пока неизвестны.