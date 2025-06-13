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Незважаючи на сезонні навантаження, енергосистема України працює стабільно - Міненерго

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Українська енергосистема збалансована та працює стабільно, відключень немає, за винятком зони бойових дій. Ситуація краща, ніж торік, завдяки додатковим потужностям та імпорту.

Незважаючи на сезонні навантаження, енергосистема України працює стабільно - Міненерго

В Україні, не зважаючи на літнє підвищення температури та зростання навантаження на мережу, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Всі необхідні балансові розрахунки було зроблено з урахуванням досвіду минулого року, заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко, пише УНН.

Деталі

"На сьогодні у нас енергосистема збалансована повністю, ніяких відключень енергії не здійснюється, окрім тих населених пунктів, які розташовані в зоні бойових дій, де під обстрілами перебувають підстанції та лінії електропередачі", — зазначив він.

Перший заступник міністра також додав, що у цьому році ситуація значно краща, ніж торік. В енергосистемі з’явилися додаткові потужності, збільшився обсяг доступної генерації, а також передбачено механізми покриття дефіциту в пікові години за рахунок імпорту електроенергії.

Ми не виключаємо можливих ризиків, зокрема через бойові дії, але якщо брати поточну ситуацію, то ми не бачимо таких ризиків - система працює стабільно

- наголосив Юрій Шейко.

Також Шейко звернув увагу, що одним із важливих чинників надійної роботи енергосистеми є ощадливе та раціональне використання електроенергії самими споживачами. Свідомий підхід також допоможе знизити навантаження на систему та зберегти стабільність енергопостачання.

Доповнення

Україна пройде літо та осінь без проблем і вчасно підготується до зими, якщо не буде масованих обстрілів енергооб'єктів. Спрощення процедур стимулює розвиток генерації.

Російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині. Енергетики роблять все можливе для відновлення електропостачання, але терміни робіт поки невідомі. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
Херсонська область
Україна
Tesla
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