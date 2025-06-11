На Херсонщині складно зі світлом на тлі атаки рф на енергетику, жителям варто підготуватися до тривалої відсутності електрики - ОВА

Російські війська атакували важливий об'єкт енергетики, у Херсонській області складна ситуація з електрикою, енергетики працюють для відновлення електропостачання, але терміни робіт поки невідомі, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону - повідомив Прокудін.

Усі необхідні служби і міністерства, з його слів, надають потрібну допомогу.

"Наразі спрогнозувати термін робіт - не можливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", - зазначив голова ОВА.

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