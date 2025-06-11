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На Херсонщині складно зі світлом на тлі атаки рф на енергетику, жителям варто підготуватися до тривалої відсутності електрики - ОВА

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині. Енергетики роблять все можливе для відновлення електропостачання, але терміни робіт поки невідомі.

На Херсонщині складно зі світлом на тлі атаки рф на енергетику, жителям варто підготуватися до тривалої відсутності електрики - ОВА

Російські війська атакували важливий об'єкт енергетики, у Херсонській області складна ситуація з електрикою, енергетики працюють для відновлення електропостачання, але терміни робіт поки невідомі, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону

- повідомив Прокудін.

Усі необхідні служби і міністерства, з його слів, надають потрібну допомогу. 

"Наразі спрогнозувати термін робіт - не можливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", - зазначив голова ОВА.

У Херсоні сталися перебої зі світлом: тролейбуси зупинили через роботи на електромережах11.06.25, 12:39 • 1416 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсонська область
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