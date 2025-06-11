В Херсонской области сложно со светом на фоне атаки рф на энергетику, жителям стоит подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА

Российские войска атаковали важный объект энергетики, в Херсонской области сложная ситуация с электричеством, энергетики работают для восстановления электроснабжения, но сроки работ пока неизвестны, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Ситуация с электроснабжением в Херсонской области – сложная. российские войска атаковали важный энергетический объект. Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона - сообщил Прокудин.

Все необходимые службы и министерства, по его словам, оказывают необходимую помощь.

"Пока спрогнозировать срок работ - невозможно. Жители региона, прошу вас отнестись с пониманием и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения", - отметил глава ОВА.

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