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В Херсонской области сложно со светом на фоне атаки рф на энергетику, жителям стоит подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Российские войска атаковали важный энергетический объект в Херсонской области. Энергетики делают все возможное для возобновления электроснабжения, но сроки работ пока неизвестны.

В Херсонской области сложно со светом на фоне атаки рф на энергетику, жителям стоит подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА

Российские войска атаковали важный объект энергетики, в Херсонской области сложная ситуация с электричеством, энергетики работают для восстановления электроснабжения, но сроки работ пока неизвестны, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Ситуация с электроснабжением в Херсонской области – сложная. российские войска атаковали важный энергетический объект. Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона

- сообщил Прокудин.

Все необходимые службы и министерства, по его словам, оказывают необходимую помощь. 

"Пока спрогнозировать срок работ - невозможно. Жители региона, прошу вас отнестись с пониманием и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения", - отметил глава ОВА.

В Херсоне произошли перебои со светом: троллейбусы остановили из-за работ на электросетях11.06.25, 12:39 • 1426 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсонская область
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