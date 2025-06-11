В Херсоне произошли перебои со светом: троллейбусы остановили из-за работ на электросетях

В Херсоне сегодня, наряду с Николаевом, наблюдались перебои с электроснабжением, сейчас же в городе временно прекратили движение троллейбусы из-за необходимости в работах на электросетях, сообщили в Херсонской ГВА в среду в Telegram, пишет УНН.

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"Сейчас в городе временно остановлено движение электротранспорта. Это связано с необходимостью проведения срочных работ на электросетях. Специалисты предупреждают, что они могут длиться до 3-х часов", - говорится в сообщении, где обещают о возобновлении движения троллейбусов проинформировать дополнительно.

Ранее же в ГВА указывали, что "после восстановления электроснабжения в Херсоне временно не работает электротранспорт на 12-м маршруте". Тогда сообщалось, что "специалисты выясняют причины".

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Также о проблемах со светом сообщалось в Николаеве.

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