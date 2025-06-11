У Херсоні сталися перебої зі світлом: тролейбуси зупинили через роботи на електромережах
Київ • УНН
У Херсоні 19 червня тимчасово припинили рух тролейбусів через необхідність проведення термінових робіт на електромережах. Фахівці попереджають, що роботи можуть тривати до 3-х годин.
У Херсоні сьогодні, поряд з Миколаєвом, спостерігалися перебої з електропостачанням, наразі ж у місті тимчасово припинили рух тролейбуси через потребу у роботах на електромережах, повідомили у Херсонській МВА у середу у Telegram, пише УНН.
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"Наразі в місті тимчасово зупинено рух електротранспорту. Це пов’язано з необхідністю проведення термінових робіт на електромережах. Фахівці попереджають, що вони можуть тривати до 3-х годин", - ідеться у повідомленні, де обіцяють про відновлення руху тролейбусів поінформувати додатково.
Раніше ж у МВА вказували, що "після відновлення електропостачання у Херсоні тимчасово не працює електротранспорт на 12-му маршруті". Тоді повідомлялося, що "фахівці з’ясовують причини".
Доповнення
Також про проблеми зі світлом повідомлялося у Миколаєві.
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