У Херсоні сталися перебої зі світлом: тролейбуси зупинили через роботи на електромережах

У Херсоні сьогодні, поряд з Миколаєвом, спостерігалися перебої з електропостачанням, наразі ж у місті тимчасово припинили рух тролейбуси через потребу у роботах на електромережах, повідомили у Херсонській МВА у середу у Telegram, пише УНН.

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"Наразі в місті тимчасово зупинено рух електротранспорту. Це пов’язано з необхідністю проведення термінових робіт на електромережах. Фахівці попереджають, що вони можуть тривати до 3-х годин", - ідеться у повідомленні, де обіцяють про відновлення руху тролейбусів поінформувати додатково.

Раніше ж у МВА вказували, що "після відновлення електропостачання у Херсоні тимчасово не працює електротранспорт на 12-му маршруті". Тоді повідомлялося, що "фахівці з’ясовують причини".

Доповнення

Також про проблеми зі світлом повідомлялося у Миколаєві.

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