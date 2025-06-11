У Миколаєві вранці зникло світло: електрику вже повертають

Сьогодні вранці у Миколаєві зникла електроенергія через аварійне відключення, не пов'язане з ворожими атаками, у деяких районах міста вже відновили електропостачання, повідомили у середу мер міста Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

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"Друзі, у Миколаєві наразі відсутня електроенергія! Відповідні служби працюють", - повідомив мер міста Сєнкевич о 10:15.

"Аварійне відключення! Не повʼязане з атаками. (...) Скоро включать", - написав голова ОВА Кім.

Уже після 10:30 мер Миколаєва повідомив, що "у деяких районах міста вже зʼявилась електроенергія". "Якщо ще немає - без паніки, скоро буде", - зазначив Сєнкевич.

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