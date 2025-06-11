В Николаеве утром пропал свет: электричество уже возвращают

Сегодня утром в Николаеве исчезла электроэнергия из-за аварийного отключения, не связанного с вражескими атаками, в некоторых районах города уже возобновили электроснабжение, сообщили в среду мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

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"Друзья, в Николаеве сейчас отсутствует электроэнергия! Соответствующие службы работают", - сообщил мэр города Сенкевич в 10:15.

"Аварийное отключение! Не связано с атаками. (...) Скоро включат", - написал глава ОВА Ким.

Уже после 10:30 мэр Николаева сообщил, что "в некоторых районах города уже появилась электроэнергия". "Если еще нет - без паники, скоро будет", - отметил Сенкевич.

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