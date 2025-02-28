Новое приложение поможет контролировать отключение света
Киев • УНН
«Укрэнерго» запустила мобильное приложение для отслеживания ситуации с электроснабжением в реальном времени. Приложение доступно для Android и iOS, информирует о необходимости экономии и наличии отключений в регионах.
В Украине запустили новое мобильное приложение для отслеживания ситуации с электроснабжением, приложение информирует о необходимости экономии электроэнергии и наличии отключений в регионах, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Укрэнерго" запустило новое мобильное приложение, которое показывает ситуацию с электроснабжением в любой из областей Украины в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Как указано, благодаря ему каждый украинец сможет всегда быть в курсе - есть ли потребность в экономном потреблении электроэнергии, применяются ли сейчас почасовые или аварийные отключения в выбранном регионе.
Цель разработки - минимизировать использование электроэнергии потребителями в периоды ограниченного снабжения, чтобы избежать аварийных отключений, отметили в Минэнерго.
Приложение "позволяет нам проинформировать граждан о состоянии энергосистемы, а также - о том, как они могут внести свой вклад в общее дело, соответственно изменив свой распорядок дня", отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
"Для людей это удобно с точки зрения понимания текущей ситуации в энергосистеме, а для нас - это самый оперативный способ коммуникации непосредственно с потребителем. Это важно, если есть необходимость призвать жителей определенного региона или страны в целом выключить мощные электроприборы для помощи энергосистеме", - отметил член правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Мобильное приложение "Укрэнерго" можно загрузить на Android и iOS - оно уже доступно в Play Market и App Store. В будущем его функционал будет расширен.
Аварийные отключения света уже отменили, но экономить необходимо - Укрэнерго28.02.25, 10:54 • 26662 просмотра