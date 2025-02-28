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Аварийные отключения света уже отменили, но экономить необходимо - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 25470 просмотра

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После ночной атаки рф дронами на энергообъекты утром вводились аварийные отключения, которые уже отменены. С 16:00 до 22:00 планируют ограничения для промышленности из-за высокого потребления электроэнергии.

Примененные утром аварийные отключения в нескольких регионах уже отменены, но необходимость экономного потребления сохраняется, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.

Последствия обстрелов

«В результате ночной дроновой атаки на энергообъекты - утром вынужденно вводились аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях. В первую очередь ограничивались промышленные потребители», - сообщили в Укрэнерго. 

В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света - "Укрэнерго"28.02.25, 07:58 • 33398 просмотров

Сейчас аварийные отключения отменены и не применяются ни в одном регионе

указали в компании.

Потребление

«Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 28 февраля, по состоянию на 10:15, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - в четверг», - отметили в компании.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. 

Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Для сбалансирования энергосистемы с 16:00 до 22:00 будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в этот период

- отметили в Укрэнерго.

И отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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