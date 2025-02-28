Аварийные отключения света уже отменили, но экономить необходимо - Укрэнерго
Киев • УНН
После ночной атаки рф дронами на энергообъекты утром вводились аварийные отключения, которые уже отменены. С 16:00 до 22:00 планируют ограничения для промышленности из-за высокого потребления электроэнергии.
Примененные утром аварийные отключения в нескольких регионах уже отменены, но необходимость экономного потребления сохраняется, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.
Последствия обстрелов
«В результате ночной дроновой атаки на энергообъекты - утром вынужденно вводились аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях. В первую очередь ограничивались промышленные потребители», - сообщили в Укрэнерго.
В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света - "Укрэнерго"28.02.25, 07:58 • 33398 просмотров
Сейчас аварийные отключения отменены и не применяются ни в одном регионе
Потребление
«Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 28 февраля, по состоянию на 10:15, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - в четверг», - отметили в компании.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Для сбалансирования энергосистемы с 16:00 до 22:00 будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в этот период
И отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.