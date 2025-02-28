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В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света - "Укрэнерго"

В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света - "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

 • 11449 просмотра

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В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов. В первую очередь отключают промышленных потребителей, население - только в отдельных случаях.

В отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Национальной энергетической компании "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

На Сумщине, Полтавщине и Кировоградщине введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате вражеских атак.

С целью сохранения стабильности энергосистемы в первую очередь отключаются промышленные потребители, в то время как ограничения для населения применяются лишь в отдельных случаях.

Энергетики отмечают возможные изменения ситуации, поэтому жителей призывают следить за обновлениями от местных операторов облэнерго. В то же время, они призывают к экономному использованию электроэнергии, поскольку это поможет снизить потребность в дополнительных ограничениях.

Напомним

Ранее было проинформировано, что НЭК "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях.

Экстренные отключения света в двух областях Украины: что происходит28.02.25, 07:21 • 11257 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаЭкономика
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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