В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света - "Укрэнерго"
Киев • УНН
В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов. В первую очередь отключают промышленных потребителей, население - только в отдельных случаях.
В отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Национальной энергетической компании "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
На Сумщине, Полтавщине и Кировоградщине введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате вражеских атак.
С целью сохранения стабильности энергосистемы в первую очередь отключаются промышленные потребители, в то время как ограничения для населения применяются лишь в отдельных случаях.
Энергетики отмечают возможные изменения ситуации, поэтому жителей призывают следить за обновлениями от местных операторов облэнерго. В то же время, они призывают к экономному использованию электроэнергии, поскольку это поможет снизить потребность в дополнительных ограничениях.
Напомним
Ранее было проинформировано, что НЭК "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях.
Экстренные отключения света в двух областях Украины: что происходит28.02.25, 07:21 • 11257 просмотров