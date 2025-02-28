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15 березня, 19:03 • 126024 перегляди

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У деяких областях України ввели аварійні відключення світла - "Укренерго"

У деяких областях України ввели аварійні відключення світла - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 34791 перегляди

У Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів. Першочергово відключають промислових споживачів, населення - лише в окремих випадках.

В окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.

Деталі

На Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих атак.

З метою збереження стабільності енергосистеми першочергово вимикаються промислові споживачі, в той час як обмеження для населення застосовуються лише в окремих випадках.

Енергетики наголошують на можливих змінах ситуації, тому жителів закликають стежити за оновленнями від місцевих операторів обленерго. Водночас, вони закликають до ощадливого використання електроенергії, оскільки це допоможе знизити потребу в додаткових обмеженнях.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що НЕК "Укренерго" запровадила екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині та Донеччині.

Екстрені відключення світла у двох областях України: що відбувається28.02.25, 07:21 • 24667 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаЕкономіка
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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