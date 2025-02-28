У деяких областях України ввели аварійні відключення світла - "Укренерго"
Київ • УНН
У Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів. Першочергово відключають промислових споживачів, населення - лише в окремих випадках.
В окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.
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На Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих атак.
З метою збереження стабільності енергосистеми першочергово вимикаються промислові споживачі, в той час як обмеження для населення застосовуються лише в окремих випадках.
Енергетики наголошують на можливих змінах ситуації, тому жителів закликають стежити за оновленнями від місцевих операторів обленерго. Водночас, вони закликають до ощадливого використання електроенергії, оскільки це допоможе знизити потребу в додаткових обмеженнях.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що НЕК "Укренерго" запровадила екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині та Донеччині.
Екстрені відключення світла у двох областях України: що відбувається28.02.25, 07:21 • 24667 переглядiв