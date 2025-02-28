Екстрені відключення світла у двох областях України: що відбувається

На Дніпропетровщині та Донеччині запроваджено екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

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Це пов'язано з необхідністю стабілізації енергосистеми.

Жителів регіонів закликають бути готовими до можливості заощаджувати електроенергію. У разі змін ситуації буде надано додаткову інформацію.

Слідкуйте за оновленнями в офіційних джерелах.

Аварійні відключення світла для населення наразі лише в окремих випадках - Укренерго