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15 березня, 19:03 • 119362 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178584 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144461 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136400 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116058 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107252 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102715 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139501 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133664 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128001 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Екстрені відключення світла у двох областях України: що відбувається

Екстрені відключення світла у двох областях України: що відбувається

Київ • УНН

 • 24667 перегляди

НЕК "Укренерго" запровадила екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині та Донеччині.

На Дніпропетровщині та Донеччині запроваджено екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Це пов'язано з необхідністю стабілізації енергосистеми.

Жителів регіонів закликають бути готовими до можливості заощаджувати електроенергію. У разі змін ситуації буде надано додаткову інформацію.

Слідкуйте за оновленнями в офіційних джерелах.

Аварійні відключення світла для населення наразі лише в окремих випадках - Укренерго17.02.25, 08:56 • 24919 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Суспільство
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
dtekДТЕК
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