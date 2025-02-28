Экстренные отключения света в двух областях Украины: что происходит
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях. Это связано с необходимостью стабилизации энергосистемы из-за повышенной нагрузки.
На Днепропетровщине и Донетчине введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
Это связано с необходимостью стабилизации энергосистемы.
Жителей регионов призывают быть готовыми к возможности экономить электроэнергию. В случае изменений ситуации будет предоставлена дополнительная информация.
Следите за обновлениями в официальных источниках.
Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго17.02.25, 08:56 • 24843 просмотра