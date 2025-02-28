Экстренные отключения света в двух областях Украины: что происходит

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Британия готова отправить войска в Украину - Стармер
27 февраля, 21:13 • 69435 просмотра

Британия готова отправить войска в Украину - Стармер

Трамп продлил на год действие санкций против россии
27 февраля, 17:54 • 100307 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

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Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 106532 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 128023 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

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"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 111494 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

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Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 156567 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 121785 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 136267 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экстренные отключения света в двух областях Украины: что происходит

Экстренные отключения света в двух областях Украины: что происходит

Киев  •  УНН

 • 3605 просмотра

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НЭК «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях. Это связано с необходимостью стабилизации энергосистемы из-за повышенной нагрузки.

На Днепропетровщине и Донетчине введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Это связано с необходимостью стабилизации энергосистемы.

Жителей регионов призывают быть готовыми к возможности экономить электроэнергию. В случае изменений ситуации будет предоставлена дополнительная информация.

Следите за обновлениями в официальных источниках.

Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго17.02.25, 08:56 • 24843 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго

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