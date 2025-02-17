Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго

ukenru
Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
07:05 • 55964 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 112801 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 166287 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 155581 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 157604 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 148601 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 193186 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 298417 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 176026 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163845 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На экстренном саммите в Париже обсудят "автоматическое вступление Украины в НАТО"

На экстренном саммите в Париже обсудят "автоматическое вступление Украины в НАТО"

16 февраля, 22:39 • 107617 просмотра
Украинские военные разбили колонну вражеских танков с флагами СССР на Курщине: фото

Украинские военные разбили колонну вражеских танков с флагами СССР на Курщине: фото

16 февраля, 23:02 • 106997 просмотра
Трамп подтвердил участие Зеленского в мирных переговорах между Украиной и россией

Трамп подтвердил участие Зеленского в мирных переговорах между Украиной и россией

16 февраля, 23:32 • 43638 просмотра
Харьков атаковали вражеские БпЛА: есть попадания

Харьков атаковали вражеские БпЛА: есть попадания

16 февраля, 23:46 • 101145 просмотра
В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

03:56 • 103996 просмотра
публикации
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 141200 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 178995 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 298420 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 229219 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 231464 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 100627 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 166290 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 129749 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 156453 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 153874 просмотра
Актуальное
Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго

Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 11727 просмотра

Read in English

Аварийные отключения электроэнергии для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях. В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес из-за последствий российских атак.

Аварийные отключения электроэнергии сегодня для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях, в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес, сообщили в понедельник в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

В Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь - отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)

- сообщили в Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме, как отмечается, может измениться. Поэтому советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» - призвали в компании.

Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях17.02.25, 08:42 • 17683 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы