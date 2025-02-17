Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго
Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях. В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес из-за последствий российских атак.
Аварийные отключения электроэнергии сегодня для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях, в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес, сообщили в понедельник в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
В Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь - отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)
Ситуация в энергосистеме, как отмечается, может измениться. Поэтому советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).
«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» - призвали в компании.
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