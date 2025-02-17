Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго

Аварийные отключения электроэнергии сегодня для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях, в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес, сообщили в понедельник в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

В Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь - отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго) - сообщили в Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме, как отмечается, может измениться. Поэтому советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» - призвали в компании.

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