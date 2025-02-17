Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
07:05 • 56043 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 112814 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

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15 февраля, 19:18 • 166305 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 155593 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 157613 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 148608 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 193192 просмотра

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 176027 просмотра

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Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163845 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине утром 17 февраля 2025 года начали применять графики аварийных отключений электроэнергии. По команде Укрэнерго отключения происходят в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.

По Украине сегодня утром начали применять графики аварийных отключений электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и энергокомпаний в соцсетях в понедельник.

Детали

«По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения», - сообщили в ДТЭК.

«По указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Сумщины в 08:30 введены графики аварийных отключений», - указали в Сумыоблэнерго.

«17.02.2025 с 08 час. 30 мин. по распоряжению НЭК «Укрэнерго» по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)», - сообщили в Кировоградоблэнерго.

Кот График поможет украинцам экономить электроэнергию в пиковые часы14.02.25, 15:08 • 31584 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКиевКиевская область
ukrenerhoУкрэнерго
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