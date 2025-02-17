Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях
Киев • УНН
В Украине утром 17 февраля 2025 года начали применять графики аварийных отключений электроэнергии. По команде Укрэнерго отключения происходят в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.
По Украине сегодня утром начали применять графики аварийных отключений электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и энергокомпаний в соцсетях в понедельник.
Детали
«По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения», - сообщили в ДТЭК.
«По указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Сумщины в 08:30 введены графики аварийных отключений», - указали в Сумыоблэнерго.
«17.02.2025 с 08 час. 30 мин. по распоряжению НЭК «Укрэнерго» по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)», - сообщили в Кировоградоблэнерго.
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