Кот График поможет украинцам экономить электроэнергию в пиковые часы
Киев • УНН
Укрэнерго представило кота Графика для визуализации пиков потребления электроэнергии. Энергетики предоставили рекомендации по экономному использованию электроприборов во избежание перегрузки системы.
Энергетики предупреждают, что потребление электроэнергии растет и призывают украинцев не перегружать систему. Чтобы лучше ориентироваться в ситуации, предлагается котик График.
Передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Из-за массированных российских атак энергосистема Украины потеряла значительную часть мощностей генерации. На энергообъектах постоянно происходят ремонты, отмечают в пресс-службе оператора системы передачи Украины.
Поскольку потребители массово используют различные приборы, есть риск, что их одновременное включение в часы максимального потребления приведет к перегрузкам энергосистемы.
Разница между потреблением в пиковые часы и в остальное время очень ощутима.
Это наглядно демонстрирует кот График:
Его изображение - контуры реального графика энергопотребления в течение суток.
«Ушки» демонстрируют уровень использования электроэнергии на пиках - утреннем и вечернем.
Также в ведомстве советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- Следует стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы. То есть - плиту, чайник и обогреватель - включайте поочередно.
- Важно переносить пользование мощной техникой на ночные часы - если есть такая возможность. Или на периоды вне пиков потребления. То есть после 11:00 утром, а также после 21:00 вечером.
- Также: выключайте из розетки приборы, которые не используются. Даже в «режиме ожидания» они потребляют достаточно много;
- Кипятите в электрочайнике тот объем воды, который вам нужен;
- Замените лампы накаливания на энергосберегающие. Это уменьшит суммы в платежках и поможет энергосистеме.
Обычная просьба от энергетиков - следите за тем, чтобы в доме не включалось лишнее освещение.
Выходите из комнаты - щелкните выключателем. Придерживаться этих советов очень легко. Даже незначительная корректировка бытовых привычек - существенно поможет энергосистеме и всем потребителям пережить зимние холода.
Напомним,
Уровень потребления электроэнергии в Украине остается высоким, сохраняется необходимость в экономном потреблении утроми вечером
В каких случаях в Украине могут ввести отключение света: эксперт ответил14.02.25, 14:31 • 13565 просмотров