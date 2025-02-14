Кот График поможет украинцам экономить электроэнергию в пиковые часы

Энергетики предупреждают, что потребление электроэнергии растет и призывают украинцев не перегружать систему. Чтобы лучше ориентироваться в ситуации, предлагается котик График.

Передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Из-за массированных российских атак энергосистема Украины потеряла значительную часть мощностей генерации. На энергообъектах постоянно происходят ремонты, отмечают в пресс-службе оператора системы передачи Украины.

Поскольку потребители массово используют различные приборы, есть риск, что их одновременное включение в часы максимального потребления приведет к перегрузкам энергосистемы.

Разница между потреблением в пиковые часы и в остальное время очень ощутима. - подчеркивают энергетики.

Это наглядно демонстрирует кот График:

Его изображение - контуры реального графика энергопотребления в течение суток.

«Ушки» демонстрируют уровень использования электроэнергии на пиках - утреннем и вечернем.

Также в ведомстве советуют придерживаться следующих рекомендаций:

Следует стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы. То есть - плиту, чайник и обогреватель - включайте поочередно.

Важно переносить пользование мощной техникой на ночные часы - если есть такая возможность. Или на периоды вне пиков потребления. То есть после 11:00 утром, а также после 21:00 вечером.

Также: выключайте из розетки приборы, которые не используются. Даже в «режиме ожидания» они потребляют достаточно много;

Кипятите в электрочайнике тот объем воды, который вам нужен;

Замените лампы накаливания на энергосберегающие. Это уменьшит суммы в платежках и поможет энергосистеме.

Обычная просьба от энергетиков - следите за тем, чтобы в доме не включалось лишнее освещение.

Выходите из комнаты - щелкните выключателем. Придерживаться этих советов очень легко. Даже незначительная корректировка бытовых привычек - существенно поможет энергосистеме и всем потребителям пережить зимние холода.

Напомним,

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