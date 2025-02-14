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Споживання електрики зросло через хмарність: що відбувається в енергосистемі

Споживання електрики зросло через хмарність: що відбувається в енергосистемі

Київ • УНН

 • 32837 перегляди

Російський дрон атакував 4-й енергоблок ЧАЕС, спричинивши пожежу та пошкодження арки укриття. Споживання електроенергії зросло на 1,8% через хмарність, що знижує ефективність сонячних електростанцій.

Рівень споживання електроенергії в Україні залишається високим, зберігається необхідність в ощадливому споживанні вранці та увечері, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Наслідки обстрілів

Вночі росія атакувала ударним дроном 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС. Внаслідок удару виникла пожежа, до гасіння якої залучались підрозділи ДСНС. Була пошкоджена зовнішня обшивка арки укриття. Радіаційна ситуація наразі – без змін.

Споживання

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 14 лютого, станом на 9:00, його рівень був на 1,8% вищим, ніж попереднього дня – у четвер. Причина – хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових СЕС.

Вчора, 13 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 12 лютого.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у години максимального добового споживання – з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. 

Офіс Президента та в РНБО показали наслідки влучання російського дрона на ЧАЕС14.02.25, 09:36 • 43658 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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