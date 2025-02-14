Потребление электричества возросло из-за облачности: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Российский дрон атаковал 4-й энергоблок ЧАЭС, вызвав пожар и повреждение арки укрытия. Потребление электроэнергии выросло на 1,8% из-за облачности, что снижает эффективность солнечных электростанций.
Уровень потребления электроэнергии в Украине остается высоким, сохраняется необходимость в экономном потреблении утром и вечером, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
Ночью россия атаковала ударным дроном 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. В результате удара возник пожар, к тушению которого привлекались подразделения ГСЧС. Была повреждена внешняя обшивка арки укрытия. Радиационная ситуация пока - без изменений.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 14 февраля, по состоянию на 9:00, его уровень был на 1,8% выше, чем в предыдущий день - в четверг. Причина - облачная погода в нескольких регионах, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых СЭС.
Вчера, 13 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - в среду, 12 февраля.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в часы максимального суточного потребления - с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).