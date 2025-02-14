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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электричества возросло из-за облачности: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

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Российский дрон атаковал 4-й энергоблок ЧАЭС, вызвав пожар и повреждение арки укрытия. Потребление электроэнергии выросло на 1,8% из-за облачности, что снижает эффективность солнечных электростанций.

Уровень потребления электроэнергии в Украине остается высоким, сохраняется необходимость в экономном потреблении утром и вечером, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

Ночью россия атаковала ударным дроном 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. В результате удара возник пожар, к тушению которого привлекались подразделения ГСЧС. Была повреждена внешняя обшивка арки укрытия. Радиационная ситуация пока - без изменений.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 14 февраля, по состоянию на 9:00, его уровень был на 1,8% выше, чем в предыдущий день - в четверг. Причина - облачная погода в нескольких регионах, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых СЭС.

Вчера, 13 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - в среду, 12 февраля.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в часы максимального суточного потребления - с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
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