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российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
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российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

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Офис Президента и в СНБО показали последствия попадания российского дрона на ЧАЭС

Офис Президента и в СНБО показали последствия попадания российского дрона на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 5083 просмотра

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Российский ударный дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, вызвав пожар и существенные повреждения. МАГАТЭ подтвердило взрыв над саркофагом, однако радиационный фон остается стабильным.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко обнародовали последствия попадания российского дрона на Чернобыльской АЭС, отметив, что это очередное доказательство глобальной угрозы со стороны России, передает УНН.

Детали

«По попаданию дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что россия - это угроза для всего мира. Военные путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС», - написал руководитель Офиса Президента в Telegram.

Ситуацию прокомментировал и руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

«Сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали. Но россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета шахедов, стараются совершать полеты как можно ниже. Они несут ядерную угрозу для мира, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС», - написал Коваленко в Telegram.

Напомним 

14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные

Также в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4.

https://unn.ua/news/mahate-pidtverdylo-nichnyi-vybukh-ta-pozhezhu-na-chaes

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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