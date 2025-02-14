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Офіс Президента та в РНБО показали наслідки влучання російського дрона на ЧАЕС

Офіс Президента та в РНБО показали наслідки влучання російського дрона на ЧАЕС

Київ • УНН

 • 43658 перегляди

Російський ударний дрон влучив у захисне укриття на ЧАЕС, спричинивши пожежу та суттєві пошкодження. МАГАТЕ підтвердило вибух над саркофагом, проте радіаційний фон залишається стабільним.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко оприлюднили наслідки влучання російського дрона на Чорнобильській АЕС, наголосивши, що це черговий доказ глобальної загрози з боку росії, передає УНН.

Деталі

"По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що росія - це загроза для всього світу. Військові путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", - написав керівник Офісу Президента у Telegram.

Ситуацію прокоментував і керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли. Але росіяни цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче. Вони несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС", - написав Коваленко у Telegram.

Нагадаємо 

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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