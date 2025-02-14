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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 61366 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129138 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187878 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151364 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141354 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118955 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108555 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147474 перегляди

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МАГАТЕ підтвердило нічний вибух та пожежу на ЧАЕС

МАГАТЕ підтвердило нічний вибух та пожежу на ЧАЕС

Київ • УНН

 • 33516 перегляди

На ЧАЕС стався вибух та пожежа після влучання російського дрона в захисне укриття над реактором №4. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа. Про це пише УНН.

У ніч із 13 на 14 лютого, приблизно о 01:50, співробітники МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почули вибух, що пролунав із Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, і спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах НБК врізався БПЛА

- йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Раніше

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
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