МАГАТЕ підтвердило нічний вибух та пожежу на ЧАЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа. Про це пише УНН.

У ніч із 13 на 14 лютого, приблизно о 01:50, співробітники МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почули вибух, що пролунав із Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, і спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах НБК врізався БПЛА - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

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