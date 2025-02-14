МАГАТЭ подтвердило ночной взрыв и пожар на ЧАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4, в результате чего загорелся пожар. Об этом пишет УНН.

В ночь с 13 на 14 февраля, примерно в 01:50, сотрудники МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышали взрыв, раздавшийся из Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, и вызвавший пожар. Им сообщили, что в крышу НБК врезался БПЛА - говорится в сообщении МАГАТЭ.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.