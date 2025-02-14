Кіт Графік допоможе українцям економити електроенергію в пікові години

Енергетики попереджають, що споживання електроенергії зростає та закликають українців не перевантажувати систему. Щоб краще орієнтуватися у ситуації, пропонується котик Графік.

Передає УНН із посиланням на Укренерго.

Деталі

Через масовані російські атаки енергосистема України втратила значну частину потужностей генерації. На енергооб’єктах постійно відбуваються ремонти, зазначають у пресслужбі оператора системи передачі України.

Оскільки споживачі масово використовують різноманітні прилади, є ризик, що їх одночасне увімкнення у години максимального споживання призведе до перевантажень енергосистеми.

Різниця між споживанням у пікові години та в решту часу дуже відчутна.