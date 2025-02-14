Кіт Графік допоможе українцям економити електроенергію в пікові години
Київ • УНН
Укренерго представило кота Графіка для візуалізації піків споживання електроенергії. Енергетики надали рекомендації щодо економного використання електроприладів для уникнення перевантаження системи.
Енергетики попереджають, що споживання електроенергії зростає та закликають українців не перевантажувати систему. Щоб краще орієнтуватися у ситуації, пропонується котик Графік.
Передає УНН із посиланням на Укренерго.
Деталі
Через масовані російські атаки енергосистема України втратила значну частину потужностей генерації. На енергооб’єктах постійно відбуваються ремонти, зазначають у пресслужбі оператора системи передачі України.
Оскільки споживачі масово використовують різноманітні прилади, є ризик, що їх одночасне увімкнення у години максимального споживання призведе до перевантажень енергосистеми.
Різниця між споживанням у пікові години та в решту часу дуже відчутна.
Це наочно демонструє кіт Графік:
Його зображення - контури реального графіка енергоспоживання упродовж доби.
"Вушка" демонструють рівень використання електроенергії на піках – ранковому та вечірньому.
Також у відомстві радять дотримуватись наступних рекомендацій:
- Слід намагайтися не використовувати кілька потужних приладів одночасно у найскладніші для енергосистеми години. Тобто - плиту, чайник і обігрівач – вмикайте почергово.
- Важливо переносити користування потужною технікою на нічні години - якщо є така можливість. Або на періоди поза піками споживання. Тобто після 11:00 вранці, а також після 21:00 увечері.
- Також: вимикайте з розетки прилади, що не використовуються. Навіть в «режимі очікування» вони споживають досить багато;
- Кип’ятіть в електрочайнику той об’єм води, який вам потрібен;
- Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Це зменшить суми у платіжках і допоможе енергосистемі.
Звичайне прохання від енергетиків - стежте за тим, щоб в оселі не вмикалось зайве освітлення.
Виходите з кімнати – клацніть вимикачем. Дотримуватись цих порад дуже легко. Навіть незначне коригування побутових звичок – суттєво допоможе енергосистемі та усім споживачам пережити зимові холоди.
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