У яких випадках в Україні можуть запровадити відключення світла: експерт відповів

В Україні можуть ввести обмеження електропостачання для населення у разі суттєвого похолодання до -7…-9°C або нових атак на енергосистему. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.

Пониження температури, відповідно, зростає споживання природним чином, і це зростання треба чимось компенсувати. На жаль, у нас дуже обмежена зараз генерація, генераційна спроможність по суті використовується повністю, всі наявні електростанції, які можуть працювати, вони працюють. При цьому вдається перекривати те споживання, яке є, за винятком споживання бізнесу, і на лівому березі час від часу трапляються аварійні відключення через перевантаження мереж, особливо дистрибуційних, - сказав Харченко.

Він додав, що далі усе залежить від двох параметрів. Перший — це погода, другий — це наскільки стабільно працюватиме генерація.

Бо треба розуміти, що значна частина генерації дуже пошкоджена, в дуже складній ситуації, і часом складно пояснити, чому воно працює. Мій прогноз виглядає так: якщо дійсно похолодає до середньодобової -7 і -9, як-то один із сценаріїв (він не обов’язковий, є кілька сценаріїв розвитку подій щодо погоди), то, скоріш за все, доведеться вводити мінімальні обмеження, у тому числі і для населення, але вони будуть у межах пів черги, максимум — черги. Тому я не очікую якихось апокаліптичних, страшних подій, страшних обмежень. Цього не буде. Звісно, за умови, якщо не будуть відбуватися нові активні атаки і не буде відбуватися пов’язаних з цим скорочень генераційних потужностей, - відповів Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики зазначив, що атомна енергетика наразі є системоутворюючою в Україні, забезпечуючи близько 55% загального обсягу генерації, що залишився.

Ситуація з газом теж складна

Водночас Харченко підкреслив, що країна суттєво обмежена у споживанні газу, оскільки сховища майже порожні, і великою проблемою стане проходження наступного сезону, зокрема накопичення ресурсів, передусім газу. Він додав, що нині задіяні всі можливі ресурси для зниження споживання газу, зокрема генераційні потужності, які можуть працювати на мазуті, переведені на цей вид палива. Крім того, за його словами, "Нафтогаз" одночасно імпортує газ з Європи, щоб компенсувати втрати у вітчизняному видобутку.

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