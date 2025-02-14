В каких случаях в Украине могут ввести отключение света: эксперт ответил

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При похолодании до -7...-9°C или новых атаках на энергосистему в Украине могут ввести ограничения электроснабжения. Атомная энергетика обеспечивает 55% генерации, но ситуация с газом остается сложной.

В Украине могут ввести ограничения электроснабжения для населения в случае существенного похолодания до -7...-9°C или новых атак на энергосистему. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Понижение температуры, соответственно, растет потребление естественным образом, и этот рост надо чем-то компенсировать. К сожалению, у нас очень ограничена сейчас генерация, генерационная способность по сути используется полностью, все имеющиеся электростанции, которые могут работать, они работают. При этом удается перекрывать то потребление, которое есть, за исключением потребления бизнеса, и на левом берегу время от времени случаются аварийные отключения из-за перегрузки сетей, особенно дистрибуционных,

- сказал Харченко.

Он добавил, что дальше все зависит от двух параметров. Первый - это погода, второй - это насколько стабильно будет работать генерация.

Потому что надо понимать, что значительная часть генерации очень повреждена, в очень сложной ситуации, и порой сложно объяснить, почему оно работает. Мой прогноз выглядит так: если действительно похолодает до среднесуточной -7 и -9, как один из сценариев (он не обязателен, есть несколько сценариев развития событий по погоде), то, скорее всего, придется вводить минимальные ограничения, в том числе и для населения, но они будут в пределах пол-очереди, максимум - очереди. Поэтому я не ожидаю каких-то апокалиптических, страшных событий, страшных ограничений. Этого не будет. Конечно, при условии, если не будут происходить новые активные атаки и не будет происходить связанных с этим сокращений генерационных мощностей,

- ответил Харченко.

Директор Центра исследований энергетики отметил, что атомная энергетика сейчас является системообразующей в Украине, обеспечивая около 55% общего объема оставшейся генерации.

Ситуация с газом тоже сложная

В то же время Харченко подчеркнул, что страна существенно ограничена в потреблении газа, поскольку хранилища почти пустые, и большой проблемой станет прохождение следующего сезона, в частности накопление ресурсов, прежде всего газа. Он добавил, что сейчас задействованы все возможные ресурсы для снижения потребления газа, в частности генерационные мощности, которые могут работать на мазуте, переведены на этот вид топлива. Кроме того, по его словам, "Нафтогаз" одновременно импортирует газ из Европы, чтобы компенсировать потери в отечественной добыче.

Напомним

Временно оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута в результате вражеских обстрелов - 11 февраля была обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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