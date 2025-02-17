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15 березня, 19:03 • 119365 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178594 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144463 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136402 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116059 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107253 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102716 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139502 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133666 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128001 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Екстрені відключення світла ввели у Києві та кількох областях

Київ • УНН

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В Україні вранці 17 лютого 2025 року почали застосовувати графіки аварійних відключень електроенергії. За командою Укренерго відключення відбуваються в Києві, Київській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях.

По Україні сьогодні вранці почали застосовувати графіки аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на дані обленерго та енергокомпаній у соцмережах у понеділок.

Деталі

"За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 08:30 введені графіки аварійних відключень", - вказали в Сумиобленерго.

"17.02.2025 з 08 год. 30 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили у Кіровоградобленерго.

Кіт Графік допоможе українцям економити електроенергію в пікові години14.02.25, 15:08 • 32227 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКиївКиївщина
ukrenerhoУкренерго
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