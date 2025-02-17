Екстрені відключення світла ввели у Києві та кількох областях

По Україні сьогодні вранці почали застосовувати графіки аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на дані обленерго та енергокомпаній у соцмережах у понеділок.

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"За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 08:30 введені графіки аварійних відключень", - вказали в Сумиобленерго.

"17.02.2025 з 08 год. 30 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили у Кіровоградобленерго.

Кіт Графік допоможе українцям економити електроенергію в пікові години