Аварійні відключення світла для населення наразі лише в окремих випадках - Укренерго
Київ • УНН
Аварійні відключення електроенергії для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках. Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес через наслідки російських атак.
Аварійні відключення електроенергії сьогодні для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес, повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово - відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)
Ситуація в енергосистемі, як зазначається, може змінитись. Тому радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - закликали у компанії.
Екстрені відключення світла ввели у Києві та кількох областях17.02.25, 08:42 • 71039 переглядiв