Аварійні відключення світла для населення наразі лише в окремих випадках - Укренерго

Аварійні відключення електроенергії сьогодні для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес, повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово - відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго) - повідомили в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі, як зазначається, може змінитись. Тому радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - закликали у компанії.

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