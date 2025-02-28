Аварійні відключення світла вже скасували, але економити необхідно - Укренерго

Застосовані вранці аварійні відключення у кількох регіонах уже скасовано, але необхідність ощадливого споживання зберігається, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти - вранці вимушено запроваджувались аварійні відключення електроенергії у кількох областях. Першочергово обмежувались промислові споживачі", - повідомили в Укренерго.

У деяких областях України ввели аварійні відключення світла - "Укренерго"

Споживання

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 28 лютого, станом на 10:15, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня - у четвер", - зазначили у компанії.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Для збалансування енергосистеми з 16:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у цей період