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Новий застосунок допоможе контролювати відключення світла

Київ • УНН

 • 23641 перегляди

"Укренерго" запустила мобільний застосунок для відстеження ситуації з електропостачанням у реальному часі. Додаток доступний для Android та iOS, інформує про необхідність економії та наявність відключень у регіонах.

Новий застосунок допоможе контролювати відключення світла

В Україні запустили новий мобільний застосунок для відстеження ситуації з електропостачанням, додаток інформує про необхідність економії електроенергії та наявність відключень у регіонах, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Укренерго" запустило новий мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України в режимі реального часу", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, завдяки ньому кожен українець зможе завжди бути в курсі – чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії, чи застосовуються зараз погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

Мета розробки - мінімізувати використання електроенергії споживачами у періоди обмеженого постачання, щоб уникнути аварійних відключень, зазначили у Міненерго.

Застосунок "дозволяє нам поінформувати громадян про стан енергосистеми, а також – про те, як вони можуть зробити свій внесок у загальну справу, відповідно змінивши свій розпорядок дня", зазначив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Для людей це зручно з точки зору розуміння поточної ситуації в енергосистемі, а для нас – це найоперативніший спосіб комунікації безпосередньо зі споживачем. Це важливо, якщо є потреба закликати жителів певного регіону або країни загалом вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі", – зазначив член правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Мобільний застосунок "Укренерго" можна завантажити на Android і iOS - він уже доступний у Play Market та App Store. У майбутньому його функціонал буде розширений. 

Аварійні відключення світла вже скасували, але економити необхідно - Укренерго28.02.25, 10:54 • 26665 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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