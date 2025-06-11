В "Укренерго" назвали умову безпроблемного проходження літа та осені
Київ • УНН
Україна пройде літо та осінь без проблем і вчасно підготується до зими, якщо не буде масованих обстрілів енергооб'єктів. Спрощення процедур стимулює розвиток генерації.
У разі відсутності масованих ворожих ударів по об'єктах енергетики - Україна без значних проблем пройде літній та осінній періоди і буде готова до зими. Про це на форумі ENERGY DAY 2025 заявив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, передає УНН.
Сьогодні ситуація в енергосистемі України є абсолютно контрольованою. Ми майже повністю забезпечуємо покриття споживання всередині країни, а залучення імпорту електроенергії є виключно комерційним, якщо цінова ситуація на енергетичних ринках сусідніх держав цьому сприяє. Якщо "за дужки" винести питання, чи будуть ракетні обстріли, то у мене немає сумнівів, що ми безпроблемно пройдемо літній та осінній періоди, вчасно і якісно підготуємося до зими
Він також зазначив, що спрощення дозвільних процедур, запроваджене Регулятором, парламентським комітетом та Міністерством енергетики, вже зараз істотно стимулює розвиток об’єктів генерації.
За чотири сесії спеціальних аукціонів, останній з яких відбувся два тижні тому, ми залучили й закрили 100% потреби енергосистеми в резерві підтримки частоти й близько 70% у резерві відновлення частоти. Це саме ті потужності, які мають допомогти в балансуванні, й органічно влитися в об’єднану енергосистему України
Він підкреслив, що за розрахунками, вже за два місяці будуть завершені перші сертифікації. Після введення в експлуатацію, ці об’єкти генерації сприятимуть стабільному проходженню наступної зими.
Окремо представник НЕК "Укренерго" підкреслив важливість продовження міжнародної підтримки, як для відновлення української енергосистеми, так і для посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури.
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