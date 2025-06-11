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В "Укренерго" назвали умову безпроблемного проходження літа та осені

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Україна пройде літо та осінь без проблем і вчасно підготується до зими, якщо не буде масованих обстрілів енергооб'єктів. Спрощення процедур стимулює розвиток генерації.

В "Укренерго" назвали умову безпроблемного проходження літа та осені

У разі відсутності масованих ворожих ударів по об'єктах енергетики - Україна без значних проблем пройде літній та осінній періоди і буде готова до зими. Про це на форумі ENERGY DAY 2025 заявив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, передає УНН.

Сьогодні ситуація в енергосистемі України є абсолютно контрольованою. Ми майже повністю забезпечуємо покриття споживання всередині країни, а залучення імпорту електроенергії є виключно комерційним, якщо цінова ситуація на енергетичних ринках сусідніх держав цьому сприяє. Якщо "за дужки" винести питання, чи будуть ракетні обстріли, то у мене немає сумнівів, що ми безпроблемно пройдемо літній та осінній періоди, вчасно і якісно підготуємося до зими 

- заявив Брехт.

Він також зазначив, що спрощення дозвільних процедур, запроваджене Регулятором, парламентським комітетом та Міністерством енергетики, вже зараз істотно стимулює розвиток об’єктів генерації.

За чотири сесії спеціальних аукціонів, останній з яких відбувся два тижні тому, ми залучили й закрили 100% потреби енергосистеми в резерві підтримки частоти й близько 70% у резерві відновлення частоти. Це саме ті потужності, які мають допомогти в балансуванні, й органічно влитися в об’єднану енергосистему України 

- розповів Брехт.

Він підкреслив, що за розрахунками, вже за два місяці будуть завершені перші сертифікації. Після введення в експлуатацію, ці об’єкти генерації сприятимуть стабільному проходженню наступної зими.

Окремо представник НЕК "Укренерго" підкреслив важливість продовження міжнародної підтримки, як для відновлення української енергосистеми, так і для посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури.

На Херсонщині складно зі світлом на тлі атаки рф на енергетику, жителям варто підготуватися до тривалої відсутності електрики - ОВА11.06.25, 14:38 • 1844 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна
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