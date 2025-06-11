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В "Укрэнерго" назвали условие беспроблемного прохождения лета и осени

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Украина пройдет лето и осень без проблем и вовремя подготовится к зиме, если не будет массированных обстрелов энергообъектов. Упрощение процедур стимулирует развитие генерации.

В "Укрэнерго" назвали условие беспроблемного прохождения лета и осени

В случае отсутствия массированных вражеских ударов по объектам энергетики - Украина без значительных проблем пройдет летний и осенний периоды и будет готова к зиме. Об этом на форуме ENERGY DAY 2025 заявил в.и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, передает УНН.

Сегодня ситуация в энергосистеме Украины абсолютно контролируемая. Мы почти полностью обеспечиваем покрытие потребления внутри страны, а привлечение импорта электроэнергии является исключительно коммерческим, если ценовая ситуация на энергетических рынках соседних государств этому способствует. Если "за скобки" вынести вопрос, будут ли ракетные обстрелы, то у меня нет сомнений, что мы беспроблемно пройдем летний и осенний периоды, вовремя и качественно подготовимся к зиме 

- заявил Брехт.

Он также отметил, что упрощение разрешительных процедур, введенное Регулятором, парламентским комитетом и Министерством энергетики, уже сейчас существенно стимулирует развитие объектов генерации.

За четыре сессии специальных аукционов, последний из которых состоялся две недели назад, мы привлекли и закрыли 100% потребности энергосистемы в резерве поддержки частоты и около 70% в резерве восстановления частоты. Это именно те мощности, которые должны помочь в балансировке, и органично влиться в объединенную энергосистему Украины 

- рассказал Брехт.

Он подчеркнул, что по расчетам, уже через два месяца будут завершены первые сертификации. После ввода в эксплуатацию, эти объекты генерации будут способствовать стабильному прохождению следующей зимы.

Отдельно представитель НЭК "Укрэнерго" подчеркнул важность продолжения международной поддержки, как для восстановления украинской энергосистемы, так и для усиления защиты критической энергетической инфраструктуры.

В Херсонской области сложно со светом на фоне атаки рф на энергетику, жителям стоит подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА11.06.25, 14:38 • 1784 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаЭкономика
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина
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