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Енергосистема України зазнала понад 64 тисячі пошкоджень від початку вторгнення рф – Міненерго

Київ • УНН

 • 470 перегляди

З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 64 тисячі пошкоджень енергетичної інфраструктури. У березні відбулося понад 1400 нових атак на енергосистему.

Енергосистема України зазнала понад 64 тисячі пошкоджень від початку вторгнення рф – Міненерго

Понад 64 тисячі пошкоджень об’єктів енергосистеми України зафіксовано з моменту початку повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву заступника Міністра енергетики України Романа Андарак під час засідання Комітету з питань інновацій та гібридних загроз у форматі Ради Україна – НАТО.

Деталі

Роман Андарак повідомив учасникам засідання про поточний стан енергетичного сектору та ключові загрози, з якими стикається Україна в умовах війни. Зокрема, він зазначив, що росіяни вдосконалили тактику атак, використовуючи одночасно понад 500 різних типів дронів і ракет, а також поєднуючи удари з кібератаками.

З початку широкомасштабного вторгнення зафіксовано понад 64 тисячі ушкоджень енергетичної інфраструктури. Лише у березні, під час умовного "енергетичного перемир’я'" відбулося понад 1 тисяча 400 нових атак. Цьогоріч ми спостерігаємо свідоме знищення газорозподільних об’єктів – це не хаотичні удари, а цілеспрямована ескалація

- заявив заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.

Посадовець також підкреслив, що для ефективної протидії агресору Україна потребує негайної підтримки партнерів у захисті енергетичних об’єктів, кіберзахисті та формуванні стратегічного резерву обладнання для оперативного відновлення.

Незважаючи на сезонні навантаження, енергосистема України працює стабільно - Міненерго13.06.25, 12:08 • 1862 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
НАТО
Україна
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