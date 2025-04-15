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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25402 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153873 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134869 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137646 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133671 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133883 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195974 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77505 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164590 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116799 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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російські окупанти засудили працівницю ЗАЕС за нібито спробу диверсії

Окупаційний "суд" засудив 56-річну співробітницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років ув'язнення за нібито планування диверсії. Жінку звинуватили у спробі підриву ЛЕП в Енергодарі за співпраці з СБУ.

Війна • 6 березня, 13:37 • 13875 перегляди

Загарбники провели "перепідготовку" 40 вчителів із тимчасово окупованої Енергодарщини – ЦПД

росія провела "перепідготовку" 40 вчителів російської мови з окупованого Енергодару та околиць. Педагоги-колаборанти отримали завдання виявляти проукраїнські настрої серед дітей.

Суспільство • 18 листопада, 04:35 • 149514 перегляди

Окупанти планують підготувати "спеціалістів-ядерників" на кількамісячних курсах - Спротив

На окупованій ЗАЕС виникла критична нестача кваліфікованого персоналу. Окупанти вирішили організувати короткострокові курси для підготовки "спеціалістів-атомників" в Енергодарі.

Суспільство • 5 листопада, 22:45 • 21358 перегляди

Окупований Енергодар майже повністю залишився без світла: що відомо

Майже все місто Енергодар у Запорізькій області залишилось без електрики через аварію на високовольтній лінії. Це вже друге аварійне відключення електроенергії в окупованому місті за останній час.

Суспільство • 18 жовтня, 08:30 • 12504 перегляди

ЗАЄС відновила підключення до резервної електролінії - МАГАТЕ

Запорізька АЕС відновила підключення до резервної лінії електропередач 150 кВ. Однак МАГАТЕ зазначає, що постачання електроенергії для охолодження реактора та інших важливих функцій залишається нестабільним.

Війна • 11 жовтня, 00:35 • 101342 перегляди

В окупованому Енергодарі аварійне відключення електроенергії

В Енергодарі сталося аварійне відключення електроенергії через неполадки за межами міста. Причина відключення невідома.

Війна • 5 жовтня, 14:59 • 21142 перегляди

В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником охорони" окупованої ЗАЕС: ГУР показало відео

У тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль з "начальником фізичної охорони" ЗАЕС Андрієм Коротким. Колаборант брав участь у репресіях персоналу АЕС та воєнних злочинах проти цивільних.

Війна • 4 жовтня, 07:30 • 15585 перегляди

Чергова провокація рф: мер Енергодара пояснив, чи є небезпека від вчорашньої пожежі на ЗАЕС

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що пожежа на ЗАЕС 11 серпня - провокація росіян. За його словами, у непрацюючих градирнях нічому горіти, а радіаційний фон в нормі.

Війна • 12 серпня, 10:37 • 112603 перегляди

Ворог за добу 470 разів бив по Запорізькій області - ОВА

Окупанти атакували 9 населених пунктів Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники та артилерію. Зафіксовано 3 авіаудари, 24 атаки БПЛА та 143 артобстріли, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Суспільство • 10 серпня, 04:40 • 92511 перегляди

На окупованій ЗАЕС перебуває близько тисячі російських військових - мер Енергодара

Мер Енергодара повідомив про присутність близько 1000 російських військових на ЗАЕС. На станції не вистачає кваліфікованих кадрів, а 6 реакторів знаходяться у стані холодного відключення.

Суспільство • 7 серпня, 15:23 • 26324 перегляди

Голова Держатомрегулювання про моніторинг радіаційного стану навколо ЗАЕС: наші можливості зменшилися

Наші можливості моніторингу радіаційної ситуації навколо Запорізької АЕС зменшилися, оскільки 4 з 14 станцій за периметром станції наразі не працюють, що позбавляє Україну та світ актуальної та правдивої інформації про радіаційну ситуацію на Запорізькій АЕС та прилеглих територіях, зазначив Коріков.

Війна • 5 липня, 19:03 • 28646 перегляди

Внаслідок російського обстрілу поблизу Енергодара поранено 8 працівників ЗАЕС

Вісім працівників Запорізької атомної електростанції були поранені в результаті ударів безпілотників поблизу станції, одному з них знадобилася медична допомога, що призвело до витоку нафти і пошкодження електропідстанції.

Війна • 4 липня, 15:47 • 23575 перегляди

МАГАТЕ повідомило про руйнування станції радіаційного моніторингу біля Запорізької АЕС

Через обстріли та пожежу ЗАЕС втратила зв'язок із зовнішньою станцією радіаційного моніторингу, розташованою за 16 км, що ще більше знизило її здатність виявляти радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.

Війна • 28 червня, 06:59 • 21295 перегляди

російські військові вивозять обладнання з окупованої ЗАЕС - Центр нацспротиву

Російські окупаційні війська перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об'єкт та вивозять звідти невикористовуване обладнання до рф.

Війна • 26 червня, 12:07 • 27736 перегляди

На Запорізькій АЕС перебувають чеченські бойовики - Центр нацспротиву

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі чеченські підрозділи російської національної гвардії обладнали базу і створили тир, використовуючи цю споруду для патрулювання міста і репресій проти українців.

Війна • 29 травня, 13:25 • 18353 перегляди

"Злив" росіянам інформацію про наслідки удару по Одесі: затриманий ще один коригувальник

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента, який зливав фсб інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинула 21 людина і ще 74 отримали поранення.

Війна • 14 травня, 07:30 • 23934 перегляди

Дилетанти на ЗАЕС, набрані росіянами, можуть призвести до різкого погіршення ситуації – керівник "Енергоатому"

Відсутність кваліфікованих спеціалістів, навчених працювати з обладнанням на окупованій росією Запорізькій атомній електростанції, загрожує погіршити ситуацію, оскільки український персонал був відсторонений від роботи.

Війна • 26 квітня, 08:46 • 21001 перегляди

Ексзаступника головного інженера ЗАЕС, який перейшов на бік росіян, засудили до 10 років за ґратами

Колишнього заступника головного інженера Запорізької АЕС, який співпрацював з російськими окупантами, засудили до 10 років позбавлення волі за пособництво окупантам.

Війна • 18 квітня, 14:08 • 19583 перегляди

рф продовжує терор на захоплених територіях: розстріли, викрадення та репресії - Федоров

У Мелітополі застрелили чоловіка і викрали трьох місцевих жителів, а ще одного чоловіка в Енергодарі засудили за власний вірш на окупованих українських територіях.

Війна • 5 березня, 21:35 • 30549 перегляди

росіяни глушать зв'язок в окупованих містах України, щоб заблокувати роботу партизан

Росіяни глушать інтернет і телефонний зв'язок в окупованих українських населених пунктах, щоб перешкодити місцевим жителям ділитися з українськими силами інформацією про пересування російських військ.

Війна • 29 лютого, 13:40 • 30837 перегляди

Воювали проти Сил оборони: ще семеро російських окупантів отримали підозру

Українські правоохоронці встановили особи ще сімох російських окупантів, які воюють проти українських військ на півдні сходу України.

Війна • 13 лютого, 16:06 • 26081 перегляди

Нікопольська РВА спростувала фейк про нібито підкоп росіян під висохлим Каховським водосховищем

Голова Нікопольської районної військової адміністрації спростував заяви про те, що росіяни побудували тунель під висохлим Каховським водосховищем, а також про те, що диверсійна група проникла в регіон і вбила заступника мера Нікополя.

Війна • 8 лютого, 16:46 • 28666 перегляди

рф не може сформувати фейкові РАЦСи на окупованих територіях України - Центр нацспротиву

росія не може знайти місцевих фахівців, готових працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану в окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах і Токмаку.

Війна • 2 лютого, 15:23 • 23710 перегляди

росіяни викликають на допити працівників ЗАЕС та погрожують членам їх родин - ЦНС

Російські окупанти викликають і погрожують працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися співпрацювати.

Війна • 1 лютого, 12:33 • 23383 перегляди

МАГАТЕ повідомляє про встановлення нових дизельних котлів на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ зазначає, що Запорізька АЕС встановлює чотири нові мобільні дизельні котли для виконання важливих функцій ядерної безпеки. Дев'ять котлів наразі експлуатуються, а експерти здійснюють моніторинг безпеки та технічного обслуговування, незважаючи на постійні виклики, пов'язані з війною.

Суспільство • 21 грудня, 23:50 • 35603 перегляди

"Роби своє": переселенка з Енергодара відкрила лабораторію з виробництва натуральної косметики у Каневі

Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".

Суспільство • 18 грудня, 09:19 • 28212 перегляди