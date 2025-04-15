Окупаційний "суд" засудив 56-річну співробітницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років ув'язнення за нібито планування диверсії. Жінку звинуватили у спробі підриву ЛЕП в Енергодарі за співпраці з СБУ.
росія провела "перепідготовку" 40 вчителів російської мови з окупованого Енергодару та околиць. Педагоги-колаборанти отримали завдання виявляти проукраїнські настрої серед дітей.
На окупованій ЗАЕС виникла критична нестача кваліфікованого персоналу. Окупанти вирішили організувати короткострокові курси для підготовки "спеціалістів-атомників" в Енергодарі.
Майже все місто Енергодар у Запорізькій області залишилось без електрики через аварію на високовольтній лінії. Це вже друге аварійне відключення електроенергії в окупованому місті за останній час.
Запорізька АЕС відновила підключення до резервної лінії електропередач 150 кВ. Однак МАГАТЕ зазначає, що постачання електроенергії для охолодження реактора та інших важливих функцій залишається нестабільним.
В Енергодарі сталося аварійне відключення електроенергії через неполадки за межами міста. Причина відключення невідома.
У тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль з "начальником фізичної охорони" ЗАЕС Андрієм Коротким. Колаборант брав участь у репресіях персоналу АЕС та воєнних злочинах проти цивільних.
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що пожежа на ЗАЕС 11 серпня - провокація росіян. За його словами, у непрацюючих градирнях нічому горіти, а радіаційний фон в нормі.
Окупанти атакували 9 населених пунктів Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники та артилерію. Зафіксовано 3 авіаудари, 24 атаки БПЛА та 143 артобстріли, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Мер Енергодара повідомив про присутність близько 1000 російських військових на ЗАЕС. На станції не вистачає кваліфікованих кадрів, а 6 реакторів знаходяться у стані холодного відключення.
Наші можливості моніторингу радіаційної ситуації навколо Запорізької АЕС зменшилися, оскільки 4 з 14 станцій за периметром станції наразі не працюють, що позбавляє Україну та світ актуальної та правдивої інформації про радіаційну ситуацію на Запорізькій АЕС та прилеглих територіях, зазначив Коріков.
Вісім працівників Запорізької атомної електростанції були поранені в результаті ударів безпілотників поблизу станції, одному з них знадобилася медична допомога, що призвело до витоку нафти і пошкодження електропідстанції.
Через обстріли та пожежу ЗАЕС втратила зв'язок із зовнішньою станцією радіаційного моніторингу, розташованою за 16 км, що ще більше знизило її здатність виявляти радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.
Російські окупаційні війська перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об'єкт та вивозять звідти невикористовуване обладнання до рф.
На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі чеченські підрозділи російської національної гвардії обладнали базу і створили тир, використовуючи цю споруду для патрулювання міста і репресій проти українців.
Служба безпеки України затримала ще одного російського агента, який зливав фсб інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинула 21 людина і ще 74 отримали поранення.
Відсутність кваліфікованих спеціалістів, навчених працювати з обладнанням на окупованій росією Запорізькій атомній електростанції, загрожує погіршити ситуацію, оскільки український персонал був відсторонений від роботи.
Колишнього заступника головного інженера Запорізької АЕС, який співпрацював з російськими окупантами, засудили до 10 років позбавлення волі за пособництво окупантам.
У Мелітополі застрелили чоловіка і викрали трьох місцевих жителів, а ще одного чоловіка в Енергодарі засудили за власний вірш на окупованих українських територіях.
Росіяни глушать інтернет і телефонний зв'язок в окупованих українських населених пунктах, щоб перешкодити місцевим жителям ділитися з українськими силами інформацією про пересування російських військ.
Українські правоохоронці встановили особи ще сімох російських окупантів, які воюють проти українських військ на півдні сходу України.
Голова Нікопольської районної військової адміністрації спростував заяви про те, що росіяни побудували тунель під висохлим Каховським водосховищем, а також про те, що диверсійна група проникла в регіон і вбила заступника мера Нікополя.
росія не може знайти місцевих фахівців, готових працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану в окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах і Токмаку.
Російські окупанти викликають і погрожують працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися співпрацювати.
МАГАТЕ зазначає, що Запорізька АЕС встановлює чотири нові мобільні дизельні котли для виконання важливих функцій ядерної безпеки. Дев'ять котлів наразі експлуатуються, а експерти здійснюють моніторинг безпеки та технічного обслуговування, незважаючи на постійні виклики, пов'язані з війною.
Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".