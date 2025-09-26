Дітей на Херсонщині примусили малювати портрети окупанта, який розповідав про війну - ЦНС
Київ • УНН
На окупованому лівобережжі Херсонщини дітей художньої школи змусили малювати портрети російського військового. Окупант був присутній на занятті та розповідав про свою участь у війні проти України.
На окупованому лівобережжі Херсонщини дітей із художньої школи примусили малювати портрети російського військового. Боєць був присутній на занятті і під час малювання розповідав дітям про свою участь у війні проти України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини дітей у захопленому палаці творчості примусили малювати портрети російського військового.
Окупант особисто прийшов на урок, а під час малювання розповідав дітям, як він воює проти їхньої країни. Це ще один приклад того, як росія використовує "культуру" для зомбування і підкорення
Нагадаємо
росіяни політизують дитячий спорт на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, перетворюючи секції та гуртки на майданчики для пропаганди. В Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти змушують тренерів "виховувати патріотів росії".
росіяни започаткували нову пропагандистську ініціативу серед молоді25.09.25, 06:29 • 4948 переглядiв