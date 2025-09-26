$41.490.08
26 вересня, 14:33 • 19298 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 35631 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 18630 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 19089 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 21961 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21648 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 36251 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 40475 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 44617 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28936 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Дітей на Херсонщині примусили малювати портрети окупанта, який розповідав про війну - ЦНС

Київ • УНН

 • 998 перегляди

На окупованому лівобережжі Херсонщини дітей художньої школи змусили малювати портрети російського військового. Окупант був присутній на занятті та розповідав про свою участь у війні проти України.

Дітей на Херсонщині примусили малювати портрети окупанта, який розповідав про війну - ЦНС

На окупованому лівобережжі Херсонщини дітей із художньої школи примусили малювати портрети російського військового. Боєць був присутній на занятті і під час малювання розповідав дітям про свою участь у війні проти України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини дітей у захопленому палаці творчості примусили малювати портрети російського військового.

Окупант особисто прийшов на урок, а під час малювання розповідав дітям, як він воює проти їхньої країни. Це ще один приклад того, як росія використовує "культуру" для зомбування і підкорення

- йдеться у дописі ЦНС.

Нагадаємо

росіяни політизують дитячий спорт на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, перетворюючи секції та гуртки на майданчики для пропаганди. В Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти змушують тренерів "виховувати патріотів росії".

росіяни започаткували нову пропагандистську ініціативу серед молоді25.09.25, 06:29 • 4948 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Запорізька область
Херсонська область
Україна
Енергодар
Бердянськ
Мелітополь