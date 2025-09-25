росіяни започаткували нову пропагандистську ініціативу серед молоді
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України росіяни навчають старшокласників поширювати пропаганду під виглядом журналістики. Цей "курс молодого інфобійця" має на меті створити нове покоління для інформаційної війни.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили "курс молодого інфобійця", де старшокласників під виглядом журналістики вчать поширювати пропаганду. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Найбільш "успішних" підбиратимуть під крило досвідчені пропагандисти, аби використати прагнення молоді до популярності та "легких грошей"
"Таким чином окупанти намагаються сформувати нове покоління інструментів для своєї інформаційної війни", - додали в ЦНС.
Масштаби залученості молоді до цієї ініціативи наразі встановлюються.
