кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"

$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 вересня, 18:42 • 14458 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 21987 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 27128 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 27541 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 28009 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 43661 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20297 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 40230 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18818 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18936 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
63%
758мм
Популярнi новини
Зелене світло майбутнім агресорам у будь-якій точці світу: президент Чехії пояснив, чому не можна закривати очі на Україну24 вересня, 15:02 • 3756 перегляди
У Києві 17-річна матір залишила немовля на чотири дні у замкненій квартирі, дитина впала в кому24 вересня, 15:19 • 7762 перегляди
Не лише Макрона: поліція Нью-Йорка зупинила Ердогана через кортеж ТрампаVideo24 вересня, 15:26 • 3430 перегляди
Глава МВС Ігор Клименко вручив державну нагороду командиру "Азова" Денису ПрокопенкуPhoto24 вересня, 15:42 • 4444 перегляди
Суд залишив Шуфрича під вартою24 вересня, 16:51 • 4734 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 43661 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 44184 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 40230 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 50257 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 58724 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Мустафа Джемілєв
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Європа
Крим
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 41725 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 101450 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 60820 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 74521 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 126110 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"

Київ • УНН

 • 80 перегляди

В окупованих Донецьку та Луганську презентували нові підручники з історії Донбасу та Новоросії для учнів 5-7 класів. Ці книги, створені під керівництвом Володимира Мединського, нав'язують міф про зв'язок окупованих територій з Росією та образ України як ворога.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"

В окупованих Донецьку та Луганську російське військово-історичне товариство представило нові "підручники з історії Донбасу та Новоросії" для учнів 5–7 класів. Про це інформує УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Деталі

За даними ЦПД, книги створено під керівництвом головного ідеолога путінської версії історії Володимира Мединського.

Такі підручники є "регіональним компонентом" єдиної державної лінійки підручників з історії, які вже стали одним із ключових інструментів ідеологічної обробки дітей. У цих "підручниках" дітям нав’язують міф про "споконвічний зв’язок" окупованих територій з росією та образ України як "ворога"

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через систему освіти ворог намагається сформувати на окупованих територіях покоління, яке буде лояльним до путінського режиму та мислитиме виключно в межах російської пропаганди.

"Це спроба відірвати молоде покоління від Української держави та культури, стерти українську ідентичність та замінити її російською. У кремлі розуміють, що "фронт умів" не менш важливий, ніж військовий", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих. Це є частиною ширшої політики асиміляції та тиску, спрямованої на витіснення української мови.

росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС26.08.25, 09:27 • 3463 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Україна
Луганськ
Донецьк