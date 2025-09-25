кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"

В окупованих Донецьку та Луганську російське військово-історичне товариство представило нові "підручники з історії Донбасу та Новоросії" для учнів 5–7 класів. Про це інформує УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Деталі

За даними ЦПД, книги створено під керівництвом головного ідеолога путінської версії історії Володимира Мединського.

Такі підручники є "регіональним компонентом" єдиної державної лінійки підручників з історії, які вже стали одним із ключових інструментів ідеологічної обробки дітей. У цих "підручниках" дітям нав’язують міф про "споконвічний зв’язок" окупованих територій з росією та образ України як "ворога" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через систему освіти ворог намагається сформувати на окупованих територіях покоління, яке буде лояльним до путінського режиму та мислитиме виключно в межах російської пропаганди.

"Це спроба відірвати молоде покоління від Української держави та культури, стерти українську ідентичність та замінити її російською. У кремлі розуміють, що "фронт умів" не менш важливий, ніж військовий", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих. Це є частиною ширшої політики асиміляції та тиску, спрямованої на витіснення української мови.

