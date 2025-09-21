Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
05:00 • 3472 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 20151 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 38016 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 37130 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 53375 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 67729 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 57697 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 54061 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 47498 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 60361 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.1м/с
73%
756мм
Популярнi новини
Понад чверть ВВП на безпеку та оборону: Марченко на неформальній зустрічі Ради ЄС розповів про бюджет-202620 вересня, 20:25 • 4840 перегляди
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ20 вересня, 22:22 • 6650 перегляди
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією20 вересня, 23:20 • 15720 перегляди
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадриVideo20 вересня, 23:52 • 10077 перегляди
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід04:19 • 5334 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
05:00 • 3464 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 18965 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 53368 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 67723 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 69180 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Александр Стубб
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 60362 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 69187 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 31874 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 33520 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 35630 перегляди
Актуальне
The Guardian
Fox News
Х-101
E-6 Mercury
Детонатор

Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Київ • УНН

 • 94 перегляди

російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих. Це є частиною ширшої політики асиміляції та тиску, спрямованої на витіснення української мови.

Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

росіяни не задоволені українською мовою на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих.

Військові окупантів скаржаться на українську мову від працівників сфери обслуговування. Через це адміністрації наказали "очистити мову"

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що готується черговий план витіснити українську - частина ширшої політики асиміляції та тиску.

"Але спроби знищити мову протягом століть не дали результату. Так буде і цього разу", - додали у ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни забороняють дітям розмовляти українською мовою в школах. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю за "екстремізм".

У Криму ФСБ затримала 22-річного севастопольця за проукраїнські коментарі в Telegram - ЦНС17.09.25, 04:32 • 3692 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Україна