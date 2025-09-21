Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС
Київ • УНН
російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих. Це є частиною ширшої політики асиміляції та тиску, спрямованої на витіснення української мови.
росіяни не задоволені українською мовою на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих.
Військові окупантів скаржаться на українську мову від працівників сфери обслуговування. Через це адміністрації наказали "очистити мову"
У ЦНС вказують, що готується черговий план витіснити українську - частина ширшої політики асиміляції та тиску.
"Але спроби знищити мову протягом століть не дали результату. Так буде і цього разу", - додали у ЦНС.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях росіяни забороняють дітям розмовляти українською мовою в школах. Батькам погрожують кримінальною відповідальністю за "екстремізм".
