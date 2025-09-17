У Криму ФСБ затримала 22-річного севастопольця за проукраїнські коментарі в Telegram - ЦНС
Київ • УНН
22-річного мешканця Севастополя затримали співробітники ФСБ через його активність у соціальних мережах та Telegram. Йому інкримінують "екстремізм" за підписку на проукраїнські канали та коментарі з підтримкою ЗСУ.
У Севастополі співробітники ФСБ затримали 22-річного місцевого мешканця через його активність у соціальних мережах та Telegram. Йому інкримінують "екстремізм". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Молодик підписувався на проукраїнські канали та публікував коментарі з підтримкою ЗСУ. Під час допиту його змусили записати каяття. У ЦНС наголошують, що це черговий приклад репресій проти громадян за проукраїнську позицію на території анексованого Криму.
Доповнення
Подібні випадки фіксують регулярно: жителів півострова переслідують за коментарі, дописи в соцмережах та участь у проукраїнських групах.
Наприклад, нещодавно у ЦНС повідомляли, що росіяни проводять рейди на окупованих територіях. Після вдалих ударів ЗСУ по військових об’єктах вони посилили репресії: у містах і селах відбуваються обшуки.
