16 сентября, 16:50 • 16856 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22 • 30402 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08 • 21554 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 36927 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07 • 52231 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54 • 25081 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19 • 42078 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36993 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16788 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
16 сентября, 07:30 • 37784 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС

Киев • УНН

 • 194 просмотра

22-летнего жителя Севастополя задержали сотрудники ФСБ из-за его активности в социальных сетях и Telegram. Ему инкриминируют "экстремизм" за подписку на проукраинские каналы и комментарии с поддержкой ВСУ.

В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя из-за его активности в социальных сетях и Telegram. Ему инкриминируют "экстремизм". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Молодой человек подписывался на проукраинские каналы и публиковал комментарии с поддержкой ВСУ. Во время допроса его заставили записать покаяние. В ЦНС отмечают, что это очередной пример репрессий против граждан за проукраинскую позицию на территории аннексированного Крыма.

Дополнение

Подобные случаи фиксируют регулярно: жителей полуострова преследуют за комментарии, сообщения в соцсетях и участие в проукраинских группах. 

Например, недавно в ЦНС сообщали, что россияне проводят рейды на оккупированных территориях. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах проходят обыски.

На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС09.09.25, 08:16 • 15651 просмотр

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Вооруженные силы Украины
Крым
Севастополь