В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС
Киев • УНН
22-летнего жителя Севастополя задержали сотрудники ФСБ из-за его активности в социальных сетях и Telegram. Ему инкриминируют "экстремизм" за подписку на проукраинские каналы и комментарии с поддержкой ВСУ.
Детали
Молодой человек подписывался на проукраинские каналы и публиковал комментарии с поддержкой ВСУ. Во время допроса его заставили записать покаяние. В ЦНС отмечают, что это очередной пример репрессий против граждан за проукраинскую позицию на территории аннексированного Крыма.
Дополнение
Подобные случаи фиксируют регулярно: жителей полуострова преследуют за комментарии, сообщения в соцсетях и участие в проукраинских группах.
Например, недавно в ЦНС сообщали, что россияне проводят рейды на оккупированных территориях. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах проходят обыски.
