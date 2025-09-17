В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя из-за его активности в социальных сетях и Telegram. Ему инкриминируют "экстремизм". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Молодой человек подписывался на проукраинские каналы и публиковал комментарии с поддержкой ВСУ. Во время допроса его заставили записать покаяние. В ЦНС отмечают, что это очередной пример репрессий против граждан за проукраинскую позицию на территории аннексированного Крыма.

Дополнение

Подобные случаи фиксируют регулярно: жителей полуострова преследуют за комментарии, сообщения в соцсетях и участие в проукраинских группах.

Например, недавно в ЦНС сообщали, что россияне проводят рейды на оккупированных территориях. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах проходят обыски.

