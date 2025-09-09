На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 сентября, 17:31 • 14495 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 28097 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 30681 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 25501 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 46203 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26331 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 27225 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26879 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27479 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30410 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
74%
754мм
Популярные новости
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС8 сентября, 20:07 • 11669 просмотра
Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger8 сентября, 21:17 • 5620 просмотра
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 10360 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto01:19 • 5136 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура01:55 • 8752 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 30684 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 26271 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 81019 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 62394 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 63486 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Великобритания
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 14859 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 14731 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 81019 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 41857 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 45684 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136
Хранитель

На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС

Киев • УНН

 • 32 просмотра

российские оккупанты и коллаборанты активно отбирают жилье у украинцев на захваченных территориях.

На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне ищут предателей, которые будут помогать отбирать имущество у украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Оккупанты набирают "инспекторов" среди местных коллаборантов. Они объявляют "бесхозяйственным" имущество украинцев, которые были вынуждены бежать, после чего они его "национализируют" и передают российским "гастролерам" или дарят предателям за лояльность.

В Центре национального сопротивления призывают жителей оккупированных территорий присоединяться к движению сопротивления и присылать информацию об оккупантах и их пособниках в анонимный чат-бот.

Напомним

российские власти на временно оккупированных территориях требуют от украинцев принять российское гражданство до 10 сентября 2025 года. Иначе этим людям угрожают депортацией.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Украина