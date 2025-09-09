На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС
Киев • УНН
российские оккупанты и коллаборанты активно отбирают жилье у украинцев на захваченных территориях.
На временно оккупированных территориях Украины россияне ищут предателей, которые будут помогать отбирать имущество у украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Оккупанты набирают "инспекторов" среди местных коллаборантов. Они объявляют "бесхозяйственным" имущество украинцев, которые были вынуждены бежать, после чего они его "национализируют" и передают российским "гастролерам" или дарят предателям за лояльность.
В Центре национального сопротивления призывают жителей оккупированных территорий присоединяться к движению сопротивления и присылать информацию об оккупантах и их пособниках в анонимный чат-бот.
Напомним
российские власти на временно оккупированных территориях требуют от украинцев принять российское гражданство до 10 сентября 2025 года. Иначе этим людям угрожают депортацией.