На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти і колаборанти активно відбирають житло в українців на захоплених територіях.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни шукають зрадників, які допомагатимуть відбирати майно в українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Окупанти набирають "інспекторів" серед місцевих колаборантів. Вони оголошують "безгосподарчим" майно українців, що були змушені втекти, після чого вони його "націоналізують" і передають російським "гастролерам" або дарують зрадникам за лояльність.
У Центрі національного спротиву закликають жителів окупованих територій долучатися до руху опору та надсилати інформацію про окупантів і їхнії посібників у анонімний чат-бот.
Нагадаємо
російська влада на тимчасово окупованих територіях вимагає від українців прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року. Інакше цим людям погрожують депортацією.