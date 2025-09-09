$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 14515 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 28142 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 30735 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 25531 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 46233 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26337 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 27227 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26881 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27480 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30412 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

російські окупанти і колаборанти активно відбирають житло в українців на захоплених територіях.

На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України росіяни шукають зрадників, які допомагатимуть відбирати майно в українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Окупанти набирають "інспекторів" серед місцевих колаборантів. Вони оголошують "безгосподарчим" майно українців, що були змушені втекти, після чого вони його "націоналізують" і передають російським "гастролерам" або дарують зрадникам за лояльність.

У Центрі національного спротиву закликають жителів окупованих територій долучатися до руху опору та надсилати інформацію про окупантів і їхнії посібників у анонімний чат-бот.

Нагадаємо

російська влада на тимчасово окупованих територіях вимагає від українців прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року. Інакше цим людям погрожують депортацією.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Україна