Траса Одеса-Рені перекрита в обох напрямках після атак рф
Київ • УНН
Рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав утриматися від руху цією ділянкою дороги.
Після атак рф рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках, передає УНН із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках. Про відновлення руху буде повідомлено додатково
Голова Одеської ОВА закликав, за можливості, утриматися від руху цією ділянкою дороги.
