Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф

После атак рф движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно - сообщил Кипер.

Глава Одесской ОВА призвал, по возможности, воздержаться от движения по этому участку дороги.

Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня