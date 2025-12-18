Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф
Киев • УНН
Движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал воздержаться от движения по этому участку дороги.
Глава Одесской ОВА призвал, по возможности, воздержаться от движения по этому участку дороги.
