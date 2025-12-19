$42.340.15
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України

Київ • УНН

 562 перегляди

Лідери Європейського Союзу не досягли згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Обговорення питання надання кредиту продовжаться 19 грудня на саміті в Брюсселі.

Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України

Лідери Європейського Союзу не досягли згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Обговорення питання надання кредиту продовжаться завтра на саміті в Брюсселі Про це інформує УНН з посиланням на DWPolitico.  

Деталі

Наприкінці першого дня саміту в Брюсселі лідери ЄС не досягли згоди щодо фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

У підсумковому комюніке, оприлюдненому ввечері 18 грудня, це питання відсутнє. Документ починається з розділу II, присвяченого ситуації на Близькому Сході, тоді як розділ I, у якому планувалося розглянути фінансування України на 2026–2027 роки, було пропущено

- повідомляє DW.

Зазначається, що обговорення питання надання кредиту Україні на саміті в Брюсселі продовжаться 19 грудня.

Для досягнення домовленостей необхідні або чіткі юридичні гарантії компенсації, або консенсус між усіма державами-членами ЄС.

Лідери обговорювали складний механізм кредитування Києва, запропонований Європейською комісією. Він передбачає залучення заморожених російських активів для так званого "репараційного кредиту", а також надання національних гарантій з боку країн Євросоюзу. Повернення цих коштів Росії можливе лише за умови виплати нею репарацій Україні після завершення війни.

Проти надання кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія, вказавши на можливі серйозні юридичні наслідки та ризики для довіри до фінансової системи ЄС

Нагадаємо

У четвер, 18 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС, на якому мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Країни ЄС запропонували додаткові гарантії Бельгії для підтримки плану надання Україні кредиту в 210 мільярдів євро з заморожених російських активів. Невикористані кошти кредиту стануть першою лінією захисту, якщо ЄС доведеться відшкодовувати збитки Росії.

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Мальта
Бельгія
Чехія
Болгарія
Італія
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна