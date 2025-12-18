$42.340.15
17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Лідери ЄС знайдуть рішення для підтримки України: Лагард про репараційний кредит

Київ • УНН

 146 перегляди

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард висловила впевненість, що лідери ЄС домовляться про спосіб підтримки України. Вона очікує, що рішення буде знайдено, попри можливі складнощі, оскільки питання є надто важливим.

Лідери ЄС знайдуть рішення для підтримки України: Лагард про репараційний кредит

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард у четвер заявила, що вона "повністю впевнена", що лідери Європейського Союзу домовляться про спосіб підтримки України, враховуючи життєво важливе значення цього питання, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На запитання під час пресконференції, чи вважає вона, що лідери ЄС зможуть домовитися про план репараційного кредиту для України, Лагард відповіла: "Важливість цього питання, враховуючи те, що поставлено на карту, я повністю впевнена, що вони (лідери ЄС) знайдуть рішення".

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Reuters, і який ще може змінитися, ЄС звернеться до інституцій блоку з проханням терміново прийняти інструменти для створення репараційного кредиту, забезпеченого залишками готівки, пов'язаними із замороженими активами росії.

Мерц оцінює шанси ЄС погодити "репараційну позику" Україні "50 на 50"17.12.25, 00:43 • 3932 перегляди

Лагард знову наголосила, що план ЄС не повинен порушувати міжнародно-правові норми, що захищають суверенні активи, але очікує, що рішення буде знайдено.

"Це може бути звичайним європейським способом, знаєте, ходити по колу, займати багато часу та породжувати багато спекуляцій щодо того, чи спрацює це... Але я впевнена, що ми знайдемо рішення... Тому що це надто важливо", – сказала Лагард.

Додамо

Хоча Лагард часто висловлювала думку ЄЦБ з цього питання протягом останніх 18 місяців, вона сказала, що рішення про те, як діяти далі, зрештою було політичним.

"Наша робота" як центрального банку, додала вона, "полягає в тому, щоб визначити, чи будь-який вибір, прийнятий лідерами (ЄС), відповідатиме Договору (ЄС), поважатиме міжнародне верховенство права та не зашкодить фінансовій стабільності".

ЄС не буде змушувати Бельгію схвалити "репараційний кредит" для України - Кошта17.12.25, 15:36 • 4972 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Європейський центральний банк
Reuters
Європейський Союз
Україна