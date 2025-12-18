Лідери ЄС знайдуть рішення для підтримки України: Лагард про репараційний кредит

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард у четвер заявила, що вона "повністю впевнена", що лідери Європейського Союзу домовляться про спосіб підтримки України, враховуючи життєво важливе значення цього питання, передає УНН із посиланням на Reuters.

На запитання під час пресконференції, чи вважає вона, що лідери ЄС зможуть домовитися про план репараційного кредиту для України, Лагард відповіла: "Важливість цього питання, враховуючи те, що поставлено на карту, я повністю впевнена, що вони (лідери ЄС) знайдуть рішення".

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Reuters, і який ще може змінитися, ЄС звернеться до інституцій блоку з проханням терміново прийняти інструменти для створення репараційного кредиту, забезпеченого залишками готівки, пов'язаними із замороженими активами росії.

Лагард знову наголосила, що план ЄС не повинен порушувати міжнародно-правові норми, що захищають суверенні активи, але очікує, що рішення буде знайдено.

"Це може бути звичайним європейським способом, знаєте, ходити по колу, займати багато часу та породжувати багато спекуляцій щодо того, чи спрацює це... Але я впевнена, що ми знайдемо рішення... Тому що це надто важливо", – сказала Лагард.

Хоча Лагард часто висловлювала думку ЄЦБ з цього питання протягом останніх 18 місяців, вона сказала, що рішення про те, як діяти далі, зрештою було політичним.

"Наша робота" як центрального банку, додала вона, "полягає в тому, щоб визначити, чи будь-який вибір, прийнятий лідерами (ЄС), відповідатиме Договору (ЄС), поважатиме міжнародне верховенство права та не зашкодить фінансовій стабільності".

