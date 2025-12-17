ЄС не буде змушувати Бельгію схвалити "репараційний кредит" для України - Кошта

ЄС не нав'язуватиме репараційний кредит для України на саміті лідерів ЄС у четвер, якщо Бельгія буде проти цього, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

"Ми не збираємося голосувати проти Бельгії", – сказав Кошта франкомовному мовнику країни RTBF пізно у вівторок.

Це суттєвий відступ з боку Кошти, який лише минулого тижня зазначив, що для цієї схеми потрібна лише "принаймні кваліфікована більшість" країн, зазначає видання.

Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі в четвер, щоб вирішити, як фінансово підтримувати Україну.

Кошта та більшість країн вважають за краще створити кредит обсягом 210 мільярдів євро з російських активів, знерухомлених у Європі. Хоча для схвалення плану потрібна лише кваліфікована більшість із 15 країн, що представляють 65% населення ЄС, його проштовхування попри заперечення Бельгії вважається політично деструктивним.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер неодноразово відмовлявся підтримувати схему, якщо не будуть нейтралізовані юридичні та фінансові ризики, вимагаючи, щоб інші країни ЄС використали активи кремля, що знаходяться в їхніх власних юрисдикціях.

Натомість Кошта, як і інші високопоставлені політики ЄС, робив ставку на те, що переконає прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера змінити курс і спробувати дати йому можливість відмовитися від своєї позиції опору.

"Перш за все, дуже важливо, щоб бельгійський народ зрозумів зусилля, які доклали бельгійський уряд та прем'єр-міністр", – сказав Кошта. RTBF зазначає, що Кошта сам попросив про інтерв'ю.

Він сказав, що ЄС вислухав і повністю зрозумів юридичні та технічні питання, порушені Бельгією. "Ми дуже добре працювали", – сказав він.

"Усі ці питання були повністю порушені, повністю вивчені, і ми знайшли рішення", – додав Кошта.

Він сказав, що Бельгія тепер має гарантії від країн ЄС, а це означає, що вона не залишиться сама з фінансовими та юридичними наслідками, якщо росія почне полювати за її активами.

"Якщо нам потрібно буде здійснити ці платежі, всі країни нададуть ці гарантії, щоб запевнити, що ми заплатимо, якщо це буде необхідно", – додав Кошта.

Він сказав, що у Барта де Вевера все ще є деякі відкриті питання, і саме тому вони все ще працюють над цим.

