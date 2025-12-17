$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 11756 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
10:56 • 11383 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 12079 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 14572 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18078 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16629 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27033 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 45751 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37921 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
ЄС не буде змушувати Бельгію схвалити "репараційний кредит" для України - Кошта

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС не буде нав'язувати репараційний кредит для України на саміті лідерів, якщо Бельгія виступить проти. Це відступ від його попередньої позиції, де він зазначав, що для схеми потрібна лише кваліфікована більшість.

ЄС не буде змушувати Бельгію схвалити "репараційний кредит" для України - Кошта

ЄС не нав'язуватиме репараційний кредит для України на саміті лідерів ЄС у четвер, якщо Бельгія буде проти цього, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

"Ми не збираємося голосувати проти Бельгії", – сказав Кошта франкомовному мовнику країни RTBF пізно у вівторок.

Це суттєвий відступ з боку Кошти, який лише минулого тижня зазначив, що для цієї схеми потрібна лише "принаймні кваліфікована більшість" країн, зазначає видання.

Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України09.12.25, 17:54 • 12058 переглядiв

Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі в четвер, щоб вирішити, як фінансово підтримувати Україну.

Кошта та більшість країн вважають за краще створити кредит обсягом 210 мільярдів євро з російських активів, знерухомлених у Європі. Хоча для схвалення плану потрібна лише кваліфікована більшість із 15 країн, що представляють 65% населення ЄС, його проштовхування попри заперечення Бельгії вважається політично деструктивним.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер неодноразово відмовлявся підтримувати схему, якщо не будуть нейтралізовані юридичні та фінансові ризики, вимагаючи, щоб інші країни ЄС використали активи кремля, що знаходяться в їхніх власних юрисдикціях.

Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico16.12.25, 12:49 • 29380 переглядiв

Італія, Болгарія та Мальта разом з Бельгією прагнуть знайти альтернативи кредиту Україні в розмірі 210 мільярдів євро

Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico13.12.25, 09:54 • 10926 переглядiв

Натомість Кошта, як і інші високопоставлені політики ЄС, робив ставку на те, що переконає прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера змінити курс і спробувати дати йому можливість відмовитися від своєї позиції опору.

"Перш за все, дуже важливо, щоб бельгійський народ зрозумів зусилля, які доклали бельгійський уряд та прем'єр-міністр", – сказав Кошта. RTBF зазначає, що Кошта сам попросив про інтерв'ю.

Він сказав, що ЄС вислухав і повністю зрозумів юридичні та технічні питання, порушені Бельгією. "Ми дуже добре працювали", – сказав він.

"Усі ці питання були повністю порушені, повністю вивчені, і ми знайшли рішення", – додав Кошта.

Він сказав, що Бельгія тепер має гарантії від країн ЄС, а це означає, що вона не залишиться сама з фінансовими та юридичними наслідками, якщо росія почне полювати за її активами.

"Якщо нам потрібно буде здійснити ці платежі, всі країни нададуть ці гарантії, щоб запевнити, що ми заплатимо, якщо це буде необхідно", – додав Кошта.

Він сказав, що у Барта де Вевера все ще є деякі відкриті питання, і саме тому вони все ще працюють над цим.

"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів17.12.25, 08:31 • 16625 переглядiв

Юлія Шрамко

